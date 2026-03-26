【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相は25日、親イラン民兵組織ヒズボラの影響力が強いレバノン南部での地上侵攻に関し「緩衝地帯を広げる」ためだと表明した。イスラエル軍は対イラン攻撃と合わせ、レバノンへの攻勢を強化。レバノンでは犠牲者や国内避難民が急増しており、アラブ諸国を中心に反発が強まるのは必至だ。ネタニヤフ氏はレバノンと国境を接するイスラエル北部の自治体首長らとのビデオ会議で述べた。緩