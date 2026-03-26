英国発、世界23ヶ国で翻訳権が売れている国際的ベストセラー『こぐまたんていアイビー 消えた伝説の花をさがせ！』（マガジンハウス）が26日、発売された。【中面ページ】迷路や絵さがしも！『こぐまたんていアイビー 消えた伝説の花をさがせ！』世界的に300万部超の大ベストセラーとなった『マップス』（日本語版は2014年に徳間書店より刊行）の仕掛け人で知られるクリスティーナ・リッテンによる、小学生に向けた全ページカ