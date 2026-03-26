南海電気鉄道は、「GRAN天空」のアテンダントに専用の新制服を導入する。「GRAN天空」は4月24日に運行を開始する観光列車。現在運行中の「天空」のアテンダントは、一部特急列車と共通の制服を着用している。新制服のデザインはコシノジュンコ氏が手がける。男女共通デザインとし、高野山へ向かう沿線の四季の風景になじむ色調や意匠とするとともに、長時間乗務に対応できる機能性と動きやすさを両立させた。コシノジュンコ氏は、