サラリーマンでありながら海外の映画祭でグランプリを受賞した長久允氏。その思考法を存分に伝える『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』について、テレビプロデューサーの佐久間宣行氏は、「体と心を張って映画の世界に飛び込んで掴み取った全てが入ってる。こんなん人に教えていいのかな？」とコメントを寄せた。ラランド・サーヤ氏も大絶賛の同書から、抜粋・再構成して特別公開する。忘れられない