村上を擁するホワイトソックスは、開幕戦でブルワーズと戦う(C)Getty Images開幕前に行われた異文化交流の様子が話題だ。現地時間3月25日にレギュラーシーズン開幕を迎える2026年メジャーリーグ。その中で昨年12月に村上宗隆を獲得したホワイトソックスは、26日に敵地アメリカンファミリー・フィールドでブルワーズと対戦する。【動画】「なんでやねん」「やばい」「最強だ」ホワイトソックスの面々が伝授された日本語を連呼