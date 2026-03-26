世間では、年収2000万円を超えるような高所得者は、将来不安とは無縁だと感じる人がほとんどだろう。都心のマンションに住み、教育にもお金をかけ、日々の支出にそれほど神経質にならずに暮らしている--。そんなイメージを抱く人も少なくない。たしかにそれだけの入金力があれば、昨今の物価高や電気代の高騰、少々の相場の波乱など、痛くも痒くもなく乗り越えられるように思える。メディアも彼らを別世界の勝ち組として報じがちだ