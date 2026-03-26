キャラクターグッズやブランド品を日本で買い漁り、自国に持ち帰って売却し利鞘を得る……これが在日中国人の転売ビジネスの典型だった。しかし最近、このパターンに当てはまらない転売行動を見せる中国人が出現している。「1000万円分ほどカードを爆買いしたかと思えば、数日後にまた戻ってきて、買ったカードを売る人が増えています。彼らが使用するのは、中国の『銀聯カード』や支払い上限のないプラチナクレジットカード。『ニ