ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲの鎮西寿々歌（２７）が７月２４日公開の映画「だぁれかさんとアソぼ？」で、映画単独初主演することが２５日、分かった。監督は「呪怨」シリーズなどで知られるＪホラーの巨匠・清水崇監督（５３）が務める。主演の大役、初挑戦となるホラー作品を前に、鎮西は不安を口にしつつも「清水組ならではの映像の世界観は、自分で演じていながらモニターをちらっと見るだけでゾクッとしてしまいました」と