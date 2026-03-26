業務効率を上げても忙しさが変わらないのはなぜか。多くの企業で組織開発を手がけてきた経営者の安斎勇樹氏は「忙しい人ほど、外部からの雑音である『ソーシャルノイズ』に影響されている。まずは自分だけの『静かな時間』を作れるような余裕を持ったほうがよい」という――。※本稿は、安斎勇樹『静かな時間の使い方自分の解像度を上げる「独りの思索」の全技法』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com