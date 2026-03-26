勝利チームの校歌斉唱が終わったあと、バックネット裏からこんな声が飛んだ。「なんであんなに遅い球、打てんのや！」今や160キロ超のストレートが珍しくないメジャーリーグやWBC中継に慣れたファンにとって、130キロ前後の球速は「遅い」と映るのかもしれない。高川学園戦で完投勝利した英明の冨岡琥希photo by Ryuki Matsuhashi【最速146キロのプロ注目右腕に勝利】だが、大会５日目の第２試合に登場した英明（香川）の