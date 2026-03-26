ルーヴル美術館の至宝、ダ・ヴィンチの『モナ・リザ』を知らない人はいない。美術史ソムリエの井上響さんは「鑑賞者がこの絵を美しいと感じるのは、美人だからではない。ダ・ヴィンチが編み出した画期的な技法がそう思わせるのだ」という――。※本稿は、井上響『ムンクは何を叫んでいるのか？』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。■500年前にダ・ヴィンチが描いた「世界で一番美しい女性の絵画を挙げてください」そ