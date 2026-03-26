山梨学院の２番打者で、投打の二刀流として注目を集める菰田陽生（はるき／３年）が、長崎日大戦の１回表に放った一発は圧巻だった。レフトスタンド上段へ飛び込む本塁打は、「打った瞬間、それとわかる」当たりだった。低反発の新基準金属バットが採用されて３年。これほど絵になる一発は珍しい。おそらく今大会を振り返る際、この映像は何度も繰り返し流されることになるだろう。菰田のホームランから初回に５点を奪った山