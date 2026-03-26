第一次安倍政権の頃から高市早苗首相の訪米（3月18〜21日）でドナルド・トランプ大統領との日米首脳会談（米東部時間19日午前11時37分から1時間33分間、ホワイトハウスの大統領執務室で行われた）を通じて、新たに分かったことがある。高市氏が事あるごとに「安倍首相の政策を継承・発展させるのが私の使命である」と述べるのには、それなりの理由と根拠があると、今回、筆者は改めて思い知った。いきなりだが、先ずはほぼ20年前の