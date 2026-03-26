アメリカでは、女性のうち40％が平均的な男性よりも多く稼いでいる。だがそれでも男女間の賃金格差は埋まらないままだ。米シンクタンク・ブルッキングス研究所のリチャード・V・リーヴス氏は「決定的な要因は出産だ。出産によって女性は賃金の面で不利益を被り、子どもがひとり増えるごとにカップル間では格差が拡大する」という――。※本稿は、著：リチャード・V・リーヴス、訳：齋藤圭介『なぜ男は救われないのか』（太田出版）