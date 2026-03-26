2026年度のテキスト『まいにちフランス語』では、新連載「聴いて、歩いて、パリの歌」がスタート。フランス在住の日本人ふたり組ユニット、トリコロル・パリさんがパリを舞台にした1曲を取り上げ、歌詞に登場するスポットや歌にまつわる話を素敵な写真とともに紹介します。連載第1回を飾るのは、「Sous le ciel de Paris／パリの空の下」。エディット・ピアフら多くの歌手に愛された、日本人にもなじみのあるのシャンソンの