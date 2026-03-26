「ばけばけ」（NHK）ではラフカディオ・ハーンをモデルとするヘブン（トミー・バストウ）の突然の死が描かれた。作家の工藤美代子さんは「セツ夫人の『思い出の記』には、ハーンが心臓発作を起こしたときのことが詳しく書かれている」という――。※本稿は、工藤美代子『小泉八雲漂泊の作家ラフカディオ・ハーンの生涯』(毎日文庫)の一部を再編集したものです。写真＝DeGuire Gregg／Image Press Agency／ABACA／共同通信イメー