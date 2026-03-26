ディズニーが企画開発中の実写映画『Stepsisters（原題）』に、新たなクリエイティブ陣が加わったことがわかった。『シンデレラ』（1950）に登場する“意地悪な義理姉”アナスタシア＆ドリゼラを主人公に据える企画で、『チップとデールの大作戦 レスキュー・レンジャーズ』（2022）のアキヴァ・シェイファーが監督を務めるという。米が伝えた。 同作でシェイファーと組んだダン・グレガ