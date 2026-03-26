HBOドラマ版「ハリー・ポッター」の撮影現場で、厳重なセキュリティ体制が敷かれていることがわかった。セブルス・スネイプ役に起用されたパーパ・エッシードゥが、キャスティング発表後に人種差別的な中傷や殺害予告を受けている問題を受けたものだ。HBOトップのケイシー・ブロイズが米 に語っている。 エッシードゥは先ごろ、自身のもとに「役を降りろ、さもなければ殺す」「家に行って殺