日本の防衛産業には世界トップレベルの技術があり、世界的に圧倒的なシェアを誇る一方で、深刻な構造的問題を抱えている。このたびの防衛費倍増は、この産業をどう変えていくのか。登録者数100万人超の人気YouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」のすあし社長が解説する。※本稿は、すあし社長『この国の「なぜ？」が見えてくる日本経済地図』（かんき出版）の一部を再編集したものです。また、2025年12月時点の日本経済、世界情勢