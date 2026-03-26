「人がバタバタ辞めていく会社」と「人が残り続ける会社」との違いはなにか。テレビ東京「Newsモーニングサテライト」の人気コーナー「モーサテ塾」をまとめた『鉄人たちの仕事の哲学』（かんき出版）から、星野リゾート・星野佳路社長のインタビューを一部抜粋してお届けする――。■社員が入ってこなかった業績が悪化していた数々の宿泊施設を再生させてきた、星野リゾートの代表、星野佳路さん。国内外73施設を運営（2025年9月