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超かぐや姫！（桐山 なると【著】/スタジオクロマト/スタジオコロリド【原作】、ファミ通文庫）プロジェクト・ヘイル・メアリー 〈上〉（ウィアー，アンディ/小野田和子、ハヤカワ文庫ＳＦ）プロジェクト・ヘイル・メアリー 〈下〉（ウィアー，アンディ/小野田和子、ハヤカワ文庫ＳＦ）わたしの幸せな結婚〈１０〉（顎木あくみ、富士見Ｌ文庫）木挽町のあだ討ち（永井紗耶子、新潮文庫）方舟（夕木春央、講談社文庫）ＢＵＴＴＥＲ