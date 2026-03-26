突然ですが、「リスケ」の正式名称知っていますか？ある言葉の頭文字です。気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「リスケジュール」でした！リスケとは、「リスケジュール」を省略した言葉です。rescheduleは日本語で「予定を組み直す」「日程を変更する」という意味があり、日本のビジネス現場では、この言葉が短縮されて「リスケ」として定着しています。ただし、リスケは便利な言葉である一方、相手によってはやや業界用