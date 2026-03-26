人口減少、電気代高騰で自販機が窮地に日本は世界でも稀な「自販機大国」と呼ばれる。街角や駅前、山間の道路脇……どこにでも当たり前のように立っている自動販売機は、治安の良さや効率性を追い求める国民性を象徴する存在だったが、その状況がいま崩れ始めている。日本自動販売システム機械工業会が公表したデータによると、2025年12月末の自販機の設置台数は約388万台（うち飲料自販機は約218万台）に上る。ピークだった2013年