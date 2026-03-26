韓国チアガールのウ・スハンが、圧巻のスタイルで魅了した。3月25日、ウ・スハンは自身のインスタグラムを更新し「冬眠から目覚めました」というコメントと共に数枚の写真を投稿した。【写真】ちょっと濡れてる…？韓国チアの“スイムウェア”姿公開された写真でウ・スハンは、ホワイトのスイムウェア姿を披露。砂時計のようにくびれたウエストや、健康美あふれる圧倒的なボリューム感があらわになり、ファンの視線を釘付けにした