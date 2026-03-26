世界を震撼させたハメネイ師殺害2026年初頭、国際情勢は類例のない大激変を迎えた。米国によるベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領逮捕とイランの最高指導者アリ・ハメネイ師殺害は、単なる軍事作戦を超え、既存の権威主義的独裁体制に対する強力な警告である。トランプ大統領は生まれながらの企業経営者だ。適当に時間を潰せば給与が保証される官僚や公務員の無責任な態度とは次元が異なる。一歩間違えれば倒産や破産、社員とそ