反移民を掲げる地域政党「アリアンサ・カタラナ」を支持する人々。左から2番目がシャビエ・フェレさん=2026年1月、スペイン・ムリンス・ダ・レイ、秋山訓子撮影 スペインでは「反移民」を訴える政党が勢力を伸ばしている。一方で、対抗する自治体やNPO発の動きが始まっている。その最前線を見た。スペインのアンダルシア州は南部にあり、地中海に面している。地中海を挟んで向かいのモロッコをはじめ、アフリカ大陸から