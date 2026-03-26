送別会のメインイベントと言えば、やはり「送られる人の挨拶」でしょう。自分が送られる立場なら、参加者の心に余韻を残すような内容にしたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身男性136名に聞いたアンケートを参考に「行かないでくれっ！男性の心を揺らす送別会での挨拶」をご紹介いたします。【１】「○○さん、ありがとうございました」と一人ひとりの名前を挙げて感謝する「自分の名前が出てくると、言葉が心に刺さ