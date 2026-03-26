米ニュージャージー州にあるOishii Farm本社で、自社工場で育てたイチゴを手にする古賀大貴さん。部屋に甘い香りが漂った=2026年1月、杉山歩撮影 アメリカで植物工場から生まれた「日本のイチゴ」が人気を集めている。工場を経営するのは、日本人が立ち上げたスタートアップ企業「Oishii Farm（オイシイファーム）」。共同創業者兼最高経営責任者（CEO)の古賀大貴さん（39）は、世界中に日本発の農産物を届けるビジョン