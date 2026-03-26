天皇家の長女・愛子さまは哀悼の念を胸に手を合わせると、そっとまぶたを伏せられた──3月11日、発災から15年の節目を迎えた東日本大震災。天皇ご一家は節目に際し、お住まいの御所でそろって黙祷を捧げられた。【全身を見る】サムライブルーカラーで試合を観戦された天皇両陛下と愛子さま「愛子さまはこの春、東日本大震災の被災地に初めて足を運ばれます。両陛下の被災地ご訪問に同行される形で、3月下旬に岩手・宮城両県を、