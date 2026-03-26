学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「BOJ」はなんの略語？「BOJ」はなんの略か知っていますか？ヒントは、「円」の形をした建築です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「日本銀行」を略した言葉でした！BOJとは、物価の安定と金融システムの安定を目的