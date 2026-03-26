2026年3月のある日、スレッドにこんな投稿が上がった。「野良猫を保護したことがある方にご相談です。もうすぐ4歳になる野良猫をお迎えしました。今日で5日目になりますが、日に日に鳴き声が怒るような声になりました。声量もどんどん大きくなり、一日中鳴きつづけています。ケージ内で過ごさせていましたが、網に体当たりして鳴き叫んできたため、ケージのある部屋(私の5畳部屋)に放すことにしました。……が、部屋の扉の前でもの