「一生懸命話しているのに、真意が伝わらない」「うまく話せたはずなのに、相手の反応が鈍い」──そんなもどかしさを感じたことはないだろうか。実は、コミュニケーションにおいて言葉が占める割合はわずか数パーセントに過ぎないのだという。ではいったいどのようにすれば、自分の伝えたいことがより伝わるのか。【イメージ写真】自分の「無意識の表情」を見たことはありますか？元NHKディレクターとして、2000人以上の一流の