◆米大リーグジャイアンツ―ヤンキース（２５日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ＭＬＢの２０２６年シーズンが２５日（日本時間２６日）に開幕。オープニングナイトゲームとして、ジャイアンツ―ヤンキース戦１試合のみが開催される。米国内の放送はネットフリックスが初めて独占生中継する。ＭＬＢ公式ＳＮＳでは、同プラットフォームで第２期配信が始まった実写版ワンピースとヤンキースの人気選手