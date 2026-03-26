日本船舶振興会（現・日本財団）会長や右翼団体総裁を務め、"政財界の黒幕"と呼ばれた笹川良一氏を父親に持つ、元自民党衆院議員の笹川堯氏（90）。卒寿を迎えた彼が自叙伝『昭和・平成怪物秘録』（青志社）を上梓した。父親の影響もあり、若かりし頃から魑魅魍魎を相手にしてきた笹川氏が、戦後政界の光と闇を明かした。（文中一部敬称略）【第2回】【写真】政財界に絶大な影響力を持った笹川堯氏の父・良一氏＊＊＊