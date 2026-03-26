約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。『おどろきの刑事司法“犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。本記事では、〈裁判官も弁護人もいない「検察の土俵」で生き残る…冤罪を回避するために知っておくべき刑事司法の現実〉に引き続き、「黙秘権」について詳しくみていきます。（※本記事は村木厚子『おど