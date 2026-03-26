ソニー・ホンダのEV開発・販売を中止ソニーとホンダによる合弁会社である『ソニー・ホンダモビリティ（SHM）』は、同社初のEVとして2026年に米国での販売を予定していた第1弾モデル『アフィーラ1』および第2弾モデルの、開発と発売を中止することを発表した。【画像】ホンダ電動化戦略の見直しを受け、開発・発売が中止となった『SHMアフィーラ1』全42枚SHMは2022年9月の会社設立以来、ソニーとホンダ両社の技術と知見、開発力を