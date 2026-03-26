公式練習で調整する鍵山優真＝プラハ（共同）【プラハ共同】フィギュアスケートの世界選手権で26日の男子ショートプログラム（SP）に登場する日本勢が25日、プラハで公式練習に臨み、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は音楽に合わせて4回転のトーループとサルコーを決める抜群の安定感だった。SP最終滑走の佐藤駿（エームサービス・明大）は今季の国際大会で跳んでいない4回転フリップを着氷。三浦佳生（オリエンタルバ