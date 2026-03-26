カージナルスは25日（日本時間26日）、ラーズ・ヌートバー外野手（28）を60日間の負傷者リスト（IL）に登録したと発表した。米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が背景を解説している。今回の措置は、開幕ロースター入りが見込まれる有望株JJ・ウェザーホルト内野手（23）を40人枠に加えるためとみられる。ヌートバー本人にとっては不運な展開だ。2025年は打率.234、出塁率.325、長打率.361、wRC＋96と低調に終わった。