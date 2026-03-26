映画『ほどなく、お別れです』の公開をきっかけに、納棺師という職業への関心が高まっている。納棺師育成機関「おくりびとアカデミー」では、映画をきっかけに入学希望者や問い合わせが公開前の約3倍に増加した。【動画】浜辺美波＆目黒蓮『ほどなく、お別れです』プロモーション映像本作は観客動員数300万人、興行収入40億円を突破し、「大切な人とのお別れ」に向き合うきっかけとして社会的な広がりを見せている。劇中で描