イランのアラグチ外相は、アメリカの停戦条件を検討している一方、交渉は行っていないと強調しました。アラグチ外相は25日、国営テレビのインタビューで、アメリカが提案している停戦に向けた条件について、複数の仲介国を通じて受け取り、検討していると明らかにしました。一方で、報復攻撃を続けている現状では、いかなる交渉も行っていないと強調しました。そのうえでアラグチ氏は「再び攻撃しないという保証のない停戦は戦争が