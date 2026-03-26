職場結婚をしたKさん（26歳）夫婦の世帯年収は670万円。しかし、夫婦ともに学生時代に借りた奨学金の返済があり、毎月合計4万円が口座から引き落とされています。「将来は子どもがほしい」と願っていた2人ですが、産休・育休中の収入減と奨学金の支払いをシミュレーションした結果、経済的な現実の厳しさに直面。奨学金のダブル返済が家計を圧迫し、理想の未来が遠のいていく20代夫婦の事例を紹介します。「奨学金」のダブル返済が