借金を抱えている状態から「資産1億円」富裕層の仲間入りを果たした著者。「特別な裏技などはない」と語りますが、一体どのような工夫が必要になるのでしょうか。本記事では、くらま（倹者の流儀）氏の著書『手取り26万円でもできる資産1億の作り方普通の会社員が着実にお金を増やせる投資法』（KADOKAWA）より、資産1億円達成のために心がけた4つのポイントを、著者自身の経験をもとに解説します。1億円貯めるために実践した4