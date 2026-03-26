2019年3月26日に亡くなったショーケンの愛称で親しまれた俳優兼ミュージシャンの萩原健一。その原点はグループサウンズブーム中に登場したザ・テンプターズでの活動があったが、彼はバンドに何をもたらし、そして何を変えてしまったのか。 【画像】ビートルズの音楽を目指し、オリジナルの日本語ロックにも挑戦していたバンド 日本のバンドに訪れた2つの道 1967(昭和42)年から68年にかけて