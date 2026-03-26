フォーティーンで数々のプロダクト設計を手がけてきた松吉宗之氏が代表を務めるクラブメーカー「Jucie（ジューシー）」から、新たなアイアンが登場した。【写真】“令和のイケメン”アイアンはこんな顔その名は『cH アイアン』。これまで同社は、プロも使用できる上級者向けブレードアイアン『tQ アイアン』を展開してきたが、今作は一転して“やさしさの新基準”を掲げるモデル。松吉氏が思い描く理想を具現化した一本だ。クラブ