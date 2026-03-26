K-1元3階級制覇王者の武尊（34）の妻でタレントの川口葵（27）が26日までに自身のインスタグラムを更新。衝撃の寝相ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「ある日の寝相」と題して投稿。「こんなものです、、映えとは笑。特に足が合わさってるのが癖強めですね（嫌いにならないでね！笑）」と謎の体勢で爆睡する様子を公開した。ハッシュタグでは「#布団汚くてごめん」「#半袖半ズボン着たら？笑」と記した。コメ