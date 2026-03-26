普段はプロ野球を中心に取材をしているが、年に数回、アマチュア野球の現場取材を手伝うことがある。夏の甲子園の地方大会、ドラフト会議当日、春の選抜甲子園の出場校決定日…、などだ。取材は1日だけ。それでもキラキラと目を輝かせながら質問に答えてくれる高校生、大学生の姿が忘れられず、プロ入り後もその姿を自然と追ってしまう。23年7月には茨城大会の決勝の取材に行った。プロ注目右腕の霞ケ浦・木村優人は8回まで無