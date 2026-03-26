あらゆる疾患の根源となる危険な脂肪肝 肝臓に中性脂肪などの脂肪が過剰にたまった状態を「脂肪肝」といいます。健康な肝臓にも多少の脂肪は含まれていますが、肝臓全体の重さの20%以上を脂肪が占める状態になると、脂肪肝と診断されます。 現在、日本で脂肪肝の人は約4000万人にのぼるといわれています。つまり、日本人のおよそ3人に1人が脂肪肝になっているということ。決して特別な人だけの病気ではなく、誰にとっても身