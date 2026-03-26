練習場でずっと打っていても上達なんてしない！ 同じことを繰り返す練習では上達しない！！ ゴルフが上手くなりたい人は、皆さん、練習場に通います。そして同じクラブで、何十球も繰り返し打つ練習をします。 足元が平らな練習場で、マットの白線に合わせてスタンスを取り、いつも同じ位置に球を置いて、いつも同じ向きで、