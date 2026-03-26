北九州市と山口県下関市の子どもたちが25日、山を登りながら約100キロの道のりを5日間かけて歩く挑戦を始めました。 25日朝、北九州市八幡東区のいのちのたび博物館前には、あいにくの雨が降る中、北九州市や下関市に住む小学4年生から中学3年生までの76人が集まりました。子どもたちが参加する「チャレンジ100キロ」は、自然の美しさや厳しさ、仲間同士で協力することの大切さを身につけてもらおうと、毎年春休みに開催されて