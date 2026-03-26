ふくらはぎがむくまなくなる!? マッサージいらずの立ち方 前重心だとふくらはぎが機能しない 多くの女性の悩みである「足のむくみ」。リンパの流れをよくするためにマッサージをしても、なかなか治りません。むくまないためには、その原因を取り除くことが大切。そのためにも、まずはむくみのメカニズムを理解しておきましょう。 むくみは血液の循環が悪くなることによって、血液中の水分が血管の外へ浸み出し